Werkgevers eisen snel perspectief voor gesloten sectoren

Het ontbreekt aan perspectief voor sectoren die hard zijn getroffen door de gedeeltelijke lockdown die coronabesmettingen moet tegengaan. Dat stellen werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Onder andere een verdere uitbreiding van de testmogelijkheden moet reizen, horecabezoek of evenementen weer mogelijk maken, stellen de belangenverenigingen.

„Door de al bereikte uitbreiding van de testcapaciteit is het vanaf 1 december mogelijk dat mensen zonder klachten zich laten testen zodat de periode van thuisquarantaine wordt teruggebracht van tien naar vijf dagen. Dat is een goede stap, maar het doel zou moeten blijven dat de duur van de quarantaine met behulp van testen naar nul dagen gaat”, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland.

Per gesloten sector zouden ook specifieke, slimme maatregelen tegen coronabesmettingen getoetst moeten worden, vinden de organisaties. Daarmee zouden gedupeerde ondernemers al tegen het einde van 2020 meer perspectief moeten krijgen. VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten ook voor ruimhartigere steun voor de zwaarst getroffen sectoren. Generieke steunmaatregelen, zoals loonsubsidies of een tegemoetkoming in vaste lasten, moeten bovendien niet per 1 januari worden afgebouwd.