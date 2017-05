Werkgevers doen weinig na burn-out

Als een werknemer terugkeert op de werkvloer na een burn-out, wordt door de werkgever vaak niets gedaan om een nieuwe burn-out te voorkomen. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van Zilveren Kruis uitgevoerd door Kantar Public onder 533 werknemers die de afgelopen vijf jaar een burn-out hebben gehad.

Van de ondervraagden ziet 65 procent het gevoel opgebrand te zijn als een bedrijfsongeval. Een derde geeft aan dat hun werkgever heeft geleerd van de situatie en 54 procent is hier niet van overtuigd.

Volgens Arnold Bakker, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit, wordt er te vaak alleen naar de werknemer gekeken. „ Die krijgt een coach en gaat bijvoorbeeld op cursus mindfulness. Allemaal gericht op het beter omgaan met stress. Terwijl er meestal ook echt iets aan de werkzaamheden en omstandigheden binnen de organisatie moet veranderen om een nieuwe burn-out te voorkomen. Denk aan afwisseling in werkzaamheden of constructieve feedback. Of door mensen meer vrijheid te geven in de manier waarop ze hun werk invullen.”

Meer dan de helft van de ondervraagden was bang voor een terugval na hun burn-out. Een op de drie werknemers heeft dat niet besproken met zijn of haar werkgever en bijna 30 procent ervaart weinig of geen ruimte om een terugval bespreekbaar te maken met de leidinggevende.