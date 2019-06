Werkgevers blij met uitkomst FNV

De ondernemersorganisaties zijn "verheugd" dat vakbond FNV, maar ook CNV, hebben ingestemd met het pensioenakkoord. Dat laten MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland in een verklaring weten.

De werkgevers merken op dat het nu aankomt op snelle en zorgvuldige uitvoering van de gemaakte afspraken vanuit de stuurgroep van vakbonden, werkgevers en overheid. "Zodat mensen, ook diegenen die kritisch zijn over het akkoord, snel de effecten gaan merken". De werkgevers hopen dat leden van de VCP zich dinsdag ook achter het akkoord scharen.

"We zijn heel blij met de uitkomst van het FNV. Het is een overtuigende goedkeuring, met een hele grote meerderheid voor", aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. Hij sprak van een feestdag voor Nederland. "Dit gaat ons echt allemaal aan." Calon wees er daarbij specifiek op dat de leden van de FNV en het ledenparlement het akkoord heel breed steunen. "Het is een van de grootste hervormingen van ons pensioenstelsel na de oorlog".