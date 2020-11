Werkend drugslab in loods in Baexem ontdekt

De politie heeft dinsdag in alle vroegte een werkend drugslaboratorium in een loods in het buitengebied van het Limburgse Baexem aangetroffen.

In de loods werd op het moment dat de politie er binnenviel rond 07.00 uur amfetamine gefabriceerd. Twee Eindhovenaren van 27 en 40 jaar waren daar aan het werk en werden op heterdaad betrapt en aangehouden. Vervolgens werden in Eindhoven nog eens drie mannen van 19, 33 en 49 jaar aangehouden in verband met deze zaak.

Omdat het lab nog in werking was, wordt het pas woensdagochtend ontmanteld door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Deze politiedienst is toegerust om dergelijke productielocaties van drugs op een veilige manier te ontmantelen.

De politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.