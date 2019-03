„Werkdruk hoger onderwijs neemt verder toe”

Zeven van de tien universiteitsmedewerkers ervaren een „hoge tot zeer hoge werkdruk”. Twee derde van het wetenschappelijk personeel zegt ermee te kampen, en ook de helft van het ondersteunend personeel. Bijna driekwart van de medewerkers concludeert dat de hoeveelheid werk zelfs is toegenomen in de afgelopen twee jaar, 65 procent heeft weleens overwogen wegens alle drukte te veranderen van baan.

Dat melden de vakbonden FNV en VAWO op basis van nieuw eigen onderzoek onder meer dan 1100 medewerkers. De bonden benadrukken, in het licht van de onderwijsacties deze week, nog maar eens dat er voor 1,15 miljard euro aan extra investeringen in het wetenschappelijk onderwijs (WO) nodig zijn. Ook moeten bepaalde bezuinigingen worden geschrapt.

De extra werkdruk komt volgens de ondervraagden door te magere middelen en dus meer taken per persoon. Niet alleen moeten nieuwe onderzoeksbeurzen binnengehaald worden, soms komt het zelfs voor dat onderwijspersoneel zelf een collegezaal moet regelen. Verder wordt er vaak onderwijs in Engels op hoog niveau verwacht, waarvoor mensen getraind moeten worden. En „waar voorheen onderwijsassistenten veel administratief werk uit handen namen, moeten docenten dat nu zelf doen met vaak verouderde systemen of steeds wisselende systemen.”

Speciale ‘werkdrukplannen’ leveren te weinig op, er wordt veel overgewerkt en er wordt „massaal” doorgewerkt tijdens ziekte. Lichamelijke en psychische klachten nemen ook toe.