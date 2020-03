Werkbezoek koning aan Isala Ziekenhuis Zwolle

$lead

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Hij sprak daar onder meer met artsen en verpleegkundigen over de strijd tegen het oprukkende coronavirus.

De koning liet zich op de hoogte stellen hoe het regioziekenhuis zich voorbereidt op de verwachte piek in de toestroom van coronapatiënten.

Zo scherpte het ziekenhuis maatregelen tegen infecties aan en werd planbare, niet-acute zorg afgeschaald. Ook werd uit voorzorg een triagetent buiten de instelling opgesteld om corona-patiënten vroegtijdig van andere patiënten te scheiden, waardoor het risico op besmetting afneemt.

Ook kwam de samenwerking in de regio en met Brabantse ziekenhuizen aan bod. Naast Zwolle heeft de ziekenhuisorganisaties nog vier locaties in Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Door centraal beheer worden schaarse middelen zoals mondkapjes naar behoefte uitgegeven in de regio. Om de overname van patiënten uit het zwaar door corona getroffen Brabant te vergemakkelijken, werkt Isala nauw samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

De koning sprak met verpleegkundigen over de grote impact van het isoleren van de verpleegafdeling op patiënten en familieleden. Ook vroeg hij de medewerkers naar de persoonlijke effecten van de hoge werkdruk en het verzorgen van ernstig zieke patiënten.