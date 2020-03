Werk van Vincent van Gogh gestolen uit museum Singer Laren

Uit museum Singer Laren is in de nacht van zondag op maandag een werk van Vincent van Gogh gestolen. Het gaat om het werk ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ uit 1884. Het schilderij was in bruikleen van het Groninger Museum. Dit maakten de museumdirecties bekend op een persconferentie in het museum.

De inbraak in het gebouw aan de Oude Drift was om 03.15 uur. Dieven forceerden de glazen voordeur van het gebouw.

„Er is een prachtig en ontroerend schilderij van een van onze grootste kunstenaars ontvreemd, onttrokken uit de gemeenschap”, zei museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm. „Dat is heel erg voor het Groninger Museum, dat is heel erg naar voor Singer maar het is vooral verschrikkelijk voor ons allemaal. Vincent van Gogh is van ons allemaal en moet terugkomen, zodat we weer kunnen genieten en getroost kunnen worden door deze prachtige kunst.”

Van Gogh schilderde het doek volgens De Lorm bij zijn ouders in Nuenen. „De geliefde pastorietuin waar hij rust en inspiratie vond en die hij op een prachtige manier schilderde.” Het werk maakte deel uit van de tentoonstelling Spiegel van de ziel, een tentoonstelling met ruim zeventig schilderijen, aquarellen en tekeningen van de Nederlandse kunst rond 1900.

„Wij zijn als Singer boos, geschokt en verdrietig”, zei algemeen directeur van Singer Laren, Evert van Os. Volgens hem is de beveiliging geheel volgens protocol verlopen.

Het museum in Laren is momenteel gesloten in verband met het coronavirus.