Werk van Libeskind op Het Loo

Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn krijgt komend voorjaar vier kunstwerken van Daniel Libeskind in de tuin. Libeskind (72) is wereldberoemd door onder meer zijn ontwerp voor het Joods Museum in Berlijn.

Het is volgens Het Loo voor het eerst dat er moderne kunst wordt getoond in de tuin van het museumpaleis. „Libeskind geeft met zijn installaties een architecturale interpretatie van de barokke tuin en verbindt hiermee de historische tuin met de hedendaagse werkelijkheid.” De presentatie zal meerdere jaren in de tuin te zien zijn, belooft een woordvoerster.

Het museumpaleis ondergaat momenteel een enorme renovatie en uitbreiding (kosten: 123 miljoen euro) en zal pas medio 2021 heropenen. In de tussentijd zijn wel bijvoorbeeld de stallen en de tuinen te bezoeken en worden ook gewoon evenementen gehouden.

De ontwerpen van Daniel Libeskind worden uitgevoerd in Turijn.