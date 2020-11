Werk van Elisabeth Frink komt naar Beelden aan Zee

Museum Beelden aan Zee in Scheveningen toont vanaf maart werk van de beeldhouwer Elisabeth Frink. Het museum vond het de hoogste tijd om de bronzen beelden van „een van de belangrijkste figuratieve Engelse beeldhouwers van de tweede helft van de twintigste eeuw” naar Nederland te halen.

Hoewel de beelden in het Verenigd Koninkrijk te zien zijn in vooraanstaande musea, is dit de eerste museale solotentoonstelling van Frink in Nederland. De expositie telt ruim twintig levensgrote mannenfiguren, gestileerde bronzen hoofden en agressieve mens- en dierbeelden. De stukken komen onder meer uit Britse museale- en particuliere collecties van bijvoorbeeld het Tate Modern in Londen en het Yorkshire Sculpture Park in West Bretton.

De klassieke Griekse- en Romeinse sculptuur en het werk van kunstenaars als Auguste Rodin, Germaine Richier en Alberto Giacometti zijn volgens het Scheveningse museum duidelijk van invloed op het werk van Frink. Het museum noemt een dualistisch mensbeeld een van de belangrijkste thema’s in haar sculpturen. Daarbij staat een „fysieke aantrekkingskracht tegenover ijdelheid en het gebruik van geweld tot op het punt van zelfvernietiging”. De tentoonstelling is te zien van 21 maart tot en met 6 juni 2021.