Werk uit handen voor vaak overbelaste raadsleden

De vaak overbelaste raadsleden wordt werk uit handen genomen. Zij hoeven niet meer per se vergaderingen te leiden. Ook iemand van buiten de gemeenteraad mag voorzitter zijn.

Regeringspartijen VVD en CDA komen met het voorstel, dat volgens hen op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen. Raadsleden moeten nu nog commissies leiden die zich over bepaalde onderwerpen buigen. In deze raadscommissies worden besluiten door de gemeenteraad voorbereid.

Met de wet krijgen raadsleden meer vrijheid om te doen waar ze goed in zijn, aldus VVD-Kamerlid Albert van den Bosch: „Zich inzetten voor de democratie en voor de burgers van hun gemeente en provincies.” Bijkomstig voordeel is dat voorzitters van buiten onafhankelijk zijn.

Het voorstel strandde eerder in de Eerste Kamer, toen het onderdeel was van een pakket maatregelen. Het is nu losgekoppeld. CDA en VVD willen ook bij de provincies externe voorzitters.