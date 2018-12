Werk paleisschilder van Soekarno geveild

Bij het Zeeuwse Veilinghuis in Middelburg is een schilderij geveild van Lee Man Fong (1913-1988). Hij was in de jaren zestig paleisschilder van de voormalige Indonesische president Soekarno. Het werk bracht 900.000 euro op. Het is het hoogste bedrag dat ooit voor een kunstwerk is betaald bij het Zeeuwse Veilinghuis.

Een woordvoerder van het Zeeuwse Veilinghuis meldde dat de eerdere eigenaar heel lang niet wist dat hij een schilderij van Lee Man Fong had, omdat het in het Chinees was gesigneerd. Het werk is verkocht aan een verzamelaar in Azië.