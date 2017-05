Werk in Coentunnel sneller klaar dan verwacht

Het werk aan de Coentunnel bij Amsterdam is zo voorspoedig verlopen, dat de tunnel zondagavond alweer open is. Rijkswaterstaat had zich vooraf ten doel gesteld de werkzaamheden in elk geval voor de ochtendspits van maandag af te ronden, maar dat lukte al zondag in de namiddag.

Het verkeer over de A10 richting Zaandam kon rond 17.30 uur weer gebruikmaken van de tunnel. De overige tunnelbuizen gaan ook zondag aan het begin van de avond weer open.

Monteurs hebben dit weekend onderhoud gepleegd aan systemen zoals ventilatie, camera’s, brandbeveiliging en matrixborden in de tunnel aan de westkant van de hoofdstad. De systemen kregen tegelijkertijd een update. „Er was geen enkele tegenvaller. Ook de tests gingen goed”, stelde een woordvoerster van Rijkswaterstaat tevreden vast.