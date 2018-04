Werk gevonden van Otto van Veen in Iowa

Op een zolder van het museum Hoyt Sherman Place in de Amerikaanse staat Iowa is een schilderij van de Hollandse meester Otto van Veen ontdekt. Het werk draagt de naam Apollo en Venus en werd waarschijnlijk gemaakt in het jaar 1600.

Robert Warren, de directeur van het museum, ontdekte het werk toen hij naar vlaggen uit de Amerikaanse burgeroorlog op zoek ging op de zolder. „De veronderstelling was dat het daar ook was weggestopt omdat het wat reparatiewerk nodig had”, zegt hij tegen de lokale zender WHOTV.

Van Veen werd in 1557 geboren in Leiden. Hij is vooral bekend als leraar van Peter Paul Rubens. Zijn schilderijen worden op veilingen voor miljoenen verkocht.

Het schilderij zat in een hoekje tussen tafel en een muur geklemd en was zwaar beschadigd, onder meer door watervlekken. Vanwege de schade is het waarschijnlijk nooit tentoongesteld. Het schilderij is inmiddels hersteld en krijgt een plek in het museum, aldus Warren. Het is niet bekend wat de waarde van werk is.