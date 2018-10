Werk fotojournalist Chim te zien in JHM

Het werk van de Pools-Amerikaanse fotograaf David Seymour, beter bekend als Chim, is vanaf vrijdag te zien in het Joods Historisch Museum (JHM) in Amsterdam. De joodse fotograaf (1911-1956) is een van de belangrijkste fotojournalisten van de twintigste eeuw. Hij richtte samen met Robert Capa en Henri Cartier-Bresson in 1947 het beroemde fotobureau Magnum Photos op.

‘Chim (David Seymour). Legendarisch fotojournalist’ is het meest omvangrijke overzicht van hem tot nu toe. De rondreizende expositie, die te zien is tot en met 10 maart, was eerder te bezoeken in Amerika. De tentoonstelling bestaat uit 150 foto’s en ongeveer honderd tijdschriften, boeken, albums en persoonlijke documenten.

Zijn fotografie vanaf de vroege jaren dertig tot aan zijn plotselinge dood in 1956 - hij stierf bij een beschieting toen hij een reportage maakte over de Suezcrisis - toont de meest heftige gebeurtenissen van die tijd. Zo fotografeerde hij de grote vooroorlogse politieke demonstraties en stakingen in Frankrijk, de Spaanse Burgeroorlog en de opbouw van het verwoeste Europa na de Tweede Wereldoorlog. Zijn foto’s van door de oorlog getraumatiseerde kinderen trokken destijds de aandacht.

Chim stond in zijn tijd in hoog aanzien bij zijn collega-fotografen, maar was niet echt bekend bij het grote publiek. Hij begon met fotograferen in Parijs, waar hij zich in 1932 vestigde. Daar bedacht hij zijn alias Chim, omdat zijn geboortenaam David Szymin lastig was uit te spreken en te spellen. Toen hij later naar New York verhuisde, nam hij zijn nieuwe Amerikaanse naam aan: David Seymour.