Werk- en celstraffen voor witwassen criminele erfenis

De rechtbank in Amsterdam heeft de 33-jarige partner van de in 2017 geliquideerde crimineel Jair Wessels veroordeeld tot 200 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Volgens de rechtbank is bewezen dat zij een deel van Wessels criminele erfenis heeft witgewassen. Het gaat daarbij om ruim 155.000 euro en een motorscooter. De rechtbank sprak de vrouw vrij van het witwassen van een Mercedes en een paar dure horloges.

Bij de strafoplegging hield de rechtbank rekening met „de zware tijd” die zij achter de rug heeft. „Haar geliefde en de vader van haar kinderen is door een misdrijf om het leven gekomen”, staat in het vonnis. Ook is gebleken dat na de liquidatie van Wessels haar leven en dat van haar kinderen in gevaar is geweest. Wessels werd op 7 juli 2017 op een parkeerplaats bij station Breukelen doodgeschoten.

Ook twee vrienden van Wessels zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de zaak. De rechtbank legde een celstraf van zeventien maanden (waarvan drie maanden voorwaardelijk) en een werkstraf van 120 uur op. In een later stadium moet nog een vierde verdachte terechtstaan.