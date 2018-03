Wereldwijd gaat het licht even uit

Het licht dooft zaterdagavond wereldwijd. In 180 landen breekt om 20.30 uur lokale tijd het Earth Hour aan, een initiatief van het Wereld Natuurfonds om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Ook in Nederland zijn tal van activiteiten. Zo kunnen gasten in veel restaurants dineren bij kaarslicht.

Het evenement is bedoeld om energiebesparing te promoten. Het eerste Earth Hour had plaats op 25 maart 2007 in Australië. In de jaren daarna groeide het uit tot een internationale actie. Beroemde bouwwerken en locaties die normaal zijn aangelicht, zoals de piramides van Gizeh in Egypte en de Eiffeltoren in Parijs, zullen een uur in duisternis zijn gehuld.

Het Uur der Aarde heeft elk jaar plaats in het laatste weekeinde van maart, tegelijk met het ingaan van de zomertijd.

Astronaut André Kuipers geeft zaterdagavond in Rotterdam het startsein. Om 20.30 uur schakelt hij de verlichting van de Erasmusbrug uit.