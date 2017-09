Wereldwijd 20 miljoen Alzheimer-patiënten

Wereldwijd wordt donderdag aandacht besteed aan dementie en in het bijzonder aan de ziekte van Alzheimer tijdens Wereld Alzheimer Dag. De dag wordt sinds 1994 elk jaar op 21 september gevierd.

In Nederland lijden 270.000 mensen aan dementie. In ruim 70 procent van de gevallen gaat het om Alzheimer. Van de 270.000 dementen zijn er 12.000 jonger dan 65 jaar.

Een op de tien mensen boven de 65 jaar krijgt de ziekte van Alzheimer, en ongeveer de helft van de mensen boven de 85 jaar. Onder 70-plussers komt de ziekte twee tot drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Wereldwijd zijn er naar schatting 20 miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer.

De term ‘alzheimer’ wordt vaak gebruikt als ‘dementie’ wordt bedoeld. Alzheimer is echter een vorm van dementie.

De ziekte is genoemd naar de ontdekker ervan, de Duitse arts Alois Alzheimer (1864-1915. De ziekte wordt veroorzaakt door zogenaamde plaques en tangles, eiwitten die neerslaan tussen de hersencellen of in de wand van de hersenbloedvaten. Deze eiwitten belemmeren daarmee de communicatie tussen zenuwcellen, en dat tast het denken en het geheugen aan.

Vergeetachtigheid is het meest in het oog springende verschijnsel. Het opnemen van nieuwe informatie lukt niet meer, en er ontstaan problemen met lezen, praten, schrijven en rekenen.

Alzheimer is vooralsnog niet te genezen. Mensen die de ziekte krijgen sterven er binnen tien tot vijftien jaar aan, soms eerder. In 1996 stierven 583 mensen aan Alzheimer, in 2015 waren dat er 3496, een stijging van 600 procent.

Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Naar verwachting bereikt het aantal in 2055 een piek van ruim 690.000.