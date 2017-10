Wereldprimeur met 3D-geprinte fietsbrug

Het Brabantse Gemert heeft dinsdag een primeur. De eerste 3D-geprinte betonnen fietsburg ter wereld wordt in gebruik genomen. De bijzondere brug is ontwikkeld door BAM Infra in samenwerking met de TU Eindhoven.

Het printen van de 8 meter lange fietsbrug begon in juni en in september kon de constructie op haar plaats worden gehesen. Het ter plekke produceren van een infrastructureel bouwwerk heeft volgens BAM milieuvoordelen. „We hebben geen hulpmaterialen, zoals bekisting, nodig. Dit levert aanzienlijk minder afval op en we hoeven minder schaarse grondstoffen te gebruiken”, zei Marinus Schimmel, directeur BAM Infra Nederland bij de start van het printproces.

De brug is onderdeel van Gemert Noord-Om, een project dat de bouwmaatschappij uitvoert in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De Noordelijke Randweg Gemert Noord-Om is de schakel tussen de Boekelseweg (N605) en de N272 die ten zuidoosten van het dorp Gemert loopt.