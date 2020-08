Wereldkerstcircus in Carré uitgesteld tot 2021

Het Wereldkerstcircus in Carré is met een jaar uitgesteld tot 2021. De organisatie zegt dat de beslissing is genomen, omdat maar een derde van de 1500 toeschouwers aanwezig mag zijn vanwege de coronaregels.

De 36e editie van het circus zou op 17 december van start gaan. Doordat maar een derde van de zaal gevuld mag worden, is het financieel niet mogelijk om de voorstellingen te houden, meldt producent Stardust Circus International. Volgens de producent kunnen de „talrijke topacts en grote groepen uit de hele wereld” niet betaald worden.

„We houden ons aan de regels”, aldus de organisatie van het circus. „De veiligheid van ons trouwe publiek blijft nummer 1.”