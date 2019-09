Wereldhavendagen Rotterdam in teken teamwork

Excursies in het havengebied, demonstraties en vuurwerk op het water. In Rotterdam vindt de 42e editie van de Wereldhavendagen plaats. Het evenement trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers.

Met het thema MariTeam wil de organisatie dit keer de aandacht vestigen op alle teamspelers die aan de basis staan van het succes van de haven. Het evenement, dat zich afspeelt in het gebied rond de Erasmusbrug, werd vrijdag geopend.

Naast het programma in de haven, zijn er in ook tal van culturele evenementen in de stad. De Wereldhavendagen trokken vorig jaar ongeveer 380.000 bezoekers.