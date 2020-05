Wereldhavendagen Rotterdam in september geannuleerd

$lead

De 43e editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam gaat niet door. Het maritieme evenement stond gepland op 4, 5 en 6 september en viel daarmee net buiten het verbod op grote evenementen dat tot 1 september geldt. Toch heeft de organisatie besloten het te annuleren.

De Stichting Wereldhavendagen noemt het niet realistisch om een groot publieksevenement in september te laten plaatsvinden met inachtneming van de beperkingen, zoals het houden van 1,5 meter afstand van elkaar. De vorige editie trok 345.000 bezoekers naar Rotterdam.

„De organisatie streeft er echter wel naar om ook in 2020 de Rotterdamse haven traditiegetrouw in het zonnetje te kunnen zetten,” zegt Sabine Bruijnincx, directeur van de Stichting Wereldhavendagen. „Hoe dat eruit kan komen te zien, beraden we ons momenteel over. We streven ernaar om voor eind mei duidelijkheid te geven.”