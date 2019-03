Wennen aan versmalde Waalbrug Nijmegen

De Waalbrug in Nijmegen heeft sinds vrijdag nog maar één rijstrook stadinwaarts en één rijstrook staduitwaarts. Dat blijft jarenlang zo, omdat Rijkswaterstaat groot onderhoud uitvoert aan de brug uit 1936. Het verkeer moest vrijdagmorgen wennen aan de nieuwe situatie. Een kleine vrachtwagen reed ondanks vele waarschuwingen tegen een hoogteportaal aan, waardoor het verkeer meteen stokte.

Volgens de gemeente viel het vrijdagmorgen mee met de gevreesde files aan beide zijden van de brug. Er is expres voor gekozen om op een vrijdag met het karwei te beginnen, omdat die dag wat rustiger is qua verkeer. Welk effect de versmalde brug op de filevorming in de regio heeft, zal pas echt blijken op dinsdag, de drukste dag van de week.

Zwaar verkeer en landbouwvoertuigen mogen helemaal niet meer over de Waalbrug en moeten een omleidingsroute gebruiken. Op snelwegen rondom Nijmegen staan overal omleidingen aangegeven om opstoppingen op de brug zoveel mogelijk te voorkomen. Voor Nijmegenaren zijn er tal van projecten om de spitsuren te mijden.