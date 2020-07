Welzijnsorganisaties vrezen verpaupering door coronabezuinigingen

Welzijnsorganisaties zijn bang dat zij financieel gekort zullen worden door gemeenten die als gevolg van de corona-uitbraak met dreigende begrotingstekorten zitten. Uit een peiling van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland blijkt dat twee derde van de achterban bezuinigingen op sociaal gebied verwacht. Bijna de helft denkt daardoor zelf te moeten inkrimpen.

Sociaal Werk Nederland roept het kabinet op „in actie te komen en de dreigende verpaupering van armere wijken in Nederland een halt toe te roepen”. De brancheorganisatie vertegenwoordigt 450 organisaties die bijvoorbeeld actief zijn op het gebied van jongerenwerk, armoedebestrijding, ouderenwelzijn en in buurthuizen. Volgens de organisaties zijn bezuinigingen „een politieke keuze en geen natuurwet”.

Terwijl enerzijds bezuinigingen en reorganisaties dreigen, voorzien sociaal werkers anderzijds juist dat ze het nog veel drukker gaan krijgen. Nu de economische gevolgen van de corona-uitbraak steeds voelbaarder worden en vooral veel jonge mensen hun baan verliezen, voorziet voorzitter Eric van der Burg „een enorme golf aan hulpvragen”. Dat is problematisch, want de sector kampt nu al met een capaciteitstekort. „Ook zonder corona is de werkdruk onverantwoord hoog en worden duizenden bewoners niet of te laat geholpen.”