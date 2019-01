Welzijnsdirecteur krijgt tranen én kippenvel na uitbranden speelgoeddepot

Rotterdammers bezorgden Peter Steenbergen de afgelopen tijd zowel tranen in de ogen als kippenvel op de armen. Nadat een speelgoeddepot in de wijk Charlois uitbrandde, ‘regent’ het nu speelgoed in de Maasstad. „Ik ben beduusd.”

Oudejaarsavond 22.00 uur. Peter Steenbergen, directeur van de welzijnsorganisatie Thuis Op Straat, stopt met het aanspreken van jongeren op de Charloise straten om de jaarwisseling fatsoenlijk door te brengen. Anderhalf uur later is het speelgoeduitleenpunt van Thuis Op Straat aan het Amelandseplein, met duizenden euro’s aan binnen- en buitenspeelgoed, uitgebrand.

Hoe reageerde u?

„De tranen schoten in mijn ogen. Jarenlang hebben we geregeld dat kinderen verantwoord kunnen spelen, een netwerk van vrijwilligers en ouders opgebouwd en zijn we zuinig met het materiaal omgesprongen. Dat was in anderhalf uur weg.

We hadden het natuurlijk alleen bij de verzekering kunnen melden, maar zo zijn Rotterdammers niet. Na een oproep via de regionale omroep om speelgoed te doneren, kreeg ik onafgebroken telefoontjes.”

Hoe luidden die zoal?

„Een meisje dat net jarig was geweest, doneerde haar nieuwe waveboard. Voor haar leeftijdsgenootjes. Een vrouw uit Berkel en Rodenrijs bood een van de poppenwagens aan die ze in haar vrije tijd maakt. Een mevrouw met een eigen bedrijf zei: Als je straks nog dingen tekortkomt, mag je voor zo’n 2000 euro speelgoed uitzoeken.

Ook de politie Zuidplein zamelt speelgoed in bij het publiek. En de 160 agenten is gevraagd om thuis eens in de speelgoedla te kijken.”

Wat doet de gemeente?

„We hebben dringend een andere portakabin nodig om de uitgebrande te vervangen. Jeugdwethouder Van Bokhoven en de ambtenaren hebben toegezegd dat die er op 1 maart mag staan, zonder bureaucratische rompslomp.

We zamelen speelgoed in in de vijf gebouwen van Thuis Op Straat, in Charlois, Centrum, Noord, Delfshaven en Schiebroek. Ook buiten Charlois loopt het goed. Het valt me op dat het ingeleverde speelgoed kwalitatief goed is. Ik ben er beduusd van.”

Hebt u inmiddels geen speelgoed over?

„Nee. We zeggen tegen de mensen dat als speelgoed niet in Charlois wordt gebruikt, het in een van de vier andere punten wordt uitgeleend. We kunnen vooral nog ouderwets buitenspeelgoed gebruiken, zoals jojo’s, diabolo’s en hoelahoeps.”

Waarom is speelgoed belangrijk in een wijk als Charlois?

„Omdat het daar niet vanzelfsprekend is dat kinderen dit type speelgoed tot hun beschikking hebben, waarmee ze de motoriek kunnen ontwikkelen, leren samenspelen en leren delen. Zo worden deze kinderen nog mooiere Rotterdammers.”

