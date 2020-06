‘Welkom besluit over scholen, onderwijs heeft ook sociale kant’

Het voorgezet onderwijs is blij dat scholieren volgend schooljaar weer gewoon dagelijks naar school kunnen. „Dat is goed nieuws. Een heel welkom besluit voor scholen, leerlingen, docenten en ouders”, reageert voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-Raad. De vereniging van scholen in het voorgezet onderwijs gaat snel nieuwe protocollen opstellen, waarin het criterium dat leerlingen onderling afstand moeten houden komt te vervallen.

Door de afstandsregel hadden scholen te weinig plaats voor iedereen. De meeste middelbare scholieren konden de afgelopen weken slechts één dag in de week fysiek naar school komen.

„Iedereen is heel blij dat leerlingen straks weer vijf dagen per week naar school kunnen. Want je kunt op afstand veel dingen doen, maar het beste onderwijs wordt op school gegeven”, zegt Rosenmöller. Hij benadrukt dat onderwijs niet alleen draait om kennisoverdracht. „De sociale kant is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs. Dat kun je op afstand niet op dezelfde manier realiseren”, aldus de voorzitter van de VO-Raad, die tevens fractievoorzitter is van GroenLinks in de Eerste Kamer.

Rosenmöller ziet wel voor zich dat de ervaringen die de sector heeft opgedaan met lesgeven op afstand, bijvoorbeeld via videoverbindingen, in de toekomst van pas kunnen komen. „Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die ziek zijn. Zij kunnen zo toch onderwijs krijgen.” Daarom is het wat hem betreft belangrijk dat de digitale infrastructuur van scholen goed op orde blijft. Hij prijst de scholen en leraren die na de schoolsluiting in maart heel snel het afstandsonderwijs uit de grond stampten. „Er is van gemaakt wat ervan te maken viel.”

Op de vraag of de schoolsluiting achteraf wel nodig was, antwoordt Rosenmöller dat het „op dat moment onvermijdelijk was”. Zeker toen de medisch specialisten vonden dat de scholen dicht moesten om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Later werd steeds duidelijker dat jongeren nauwelijks getroffen worden door het virus.