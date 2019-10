Welke aanknopingspunten heeft politie rond moord op advocaat Derk Wiersum?

De politie heeft dinsdag in Amsterdam een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, werd donderdagmiddag bekend. Wat zou de politie kunnen helpen om de zaak op te lossen?

1. Het witte busje

De politie heeft het witte busje, een Opel Combo, waarin de moordenaar van de advocaat zou zijn gevlucht, weten op te sporen. Dat is best opmerkelijk. Vaak steken plegers van een liquidatie een vluchtauto namelijk in brand. Om zo sporen uit te wissen.

Het gevonden voertuig kan zomaar leiden tot een doorbraak in het onderzoek. Reken maar dat forensisch specialisten het busje binnenstebuiten keren. Huidvocht op bijvoorbeeld het stuur of een haartje in de bekleding zou ertoe kunnen leiden dat de politie een DNA-profiel kan opstellen van een of meer inzittenden van dat busje.

Daarbij is voorzichtigheid geboden. Het DNA kan van iemand zijn die ooit in het busje zat, maar die niets met de moord op advocaat Wiersum te maken heeft. Als de recherche DNA vindt in het busje, zullen expert ongetwijfeld nagaan of het DNA ook voorkomt in de DNA-databank van het Nederlands Forensich Instituut. Is er bijvoorbeeld een DNA-link met een misdadiger die banden heeft met de voortvluchtige misdadiger Ridouan Taghi, dan staan natuurlijk alle seinen op rood. Taghi, die leider zou zijn van een moordbende, zou de hand hebben gehad in de moord op advocaat Wiersum. Die verdedigde kroongetuige Nabil B., die belastend heeft verklaard over Taghi.

De recherche zal niet alleen het witte busje zélf aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. Ongetwijfeld wil de politie ook weten waar het voertuig zich bevond in de dagen en weken voorafgaand aan de moord op advocaat Derk Wiersum. Wegbeheerders moeten dan wellicht camerabeelden afstaan.

Als de politie meer zicht heeft op de ‘gangen’ van het busje, kan het onderzoek zich bijvoorbeeld richten op camerabeelden in de buurt van het voertuig. Wie zijn daar op te zien? Wie stapten er in dat busje? Waar reed het naartoe? Opvallend is dat de politie het busje donderdag in verband brengt met Almere. Daar zou het voertuig zijn geweest. Binnen de Mocro War (al jaren voortslepende, bloedige vetes tussen drugsmisdadigers) was Almere meer dan eens het toneel van grof geweld.

Verdachte vast voor moord op advocaat Wiersum

2. De woning in Amsterdam

De man die dinsdag is opgepakt door een arrestatieteam bevond zich in een woning in Amsterdam. Ook zo’n pand heeft uiteraard de interesse van de recherche. Zijn er DNA-sporen te vinden? Liggen er, noem eens wat, resten van pizzadozen? Kan het zijn dat het ‘team’ dat de liquidatie voorbereidde, in de bewuste woning is geweest, en daar pizza heeft gegeten? En staan verdachten dan misschien op camerabeelden van een pizzeria ergens in Amsterdam? Zit er DNA op die pizzadozen?

Liggen er kleren in de woning? Zitten daar wellicht schotresten op? Erg waarschijnlijk lijkt zo’n scenario niet. In onderwereldkringen is min of meer de ‘regel’ dat je bij een liquidatie gebruikte kleding zo snel mogelijk vernietigt. Anderzijds: specialisten hebben genoeg aan een miniscuul DNA-spoortje. Misdadigers kunnen bijvoorbeeld denken dat ze door kleding grondig te reinigen alle sporen kunnen uitwissen. Maar dat is maar zeer de vraag.

3. Telefoons

Als de politie in bijvoorbeeld de woning of het busje telefoons (of bijvoorbeeld een laptop) vindt, zal de recherche die uiteraard proberen te kraken. Criminelen communiceren vaak met versleutelde telefoons. Het kan dus een hele toer worden om die toestellen open te breken. Misdadigers kunnen er voor kiezen om na een liquidatie een telefoon te vernietigen of ergens in het water te dumpen. Dat bemoeilijkt uiteraard de speurtocht van de recherche.

Als de recherche er in zou slagen in beslag genomen telefoons te kraken, dan kan dat een schat aan informatie opleveren. Denk aan de contactlijst van een verdachte. Zitten daar (bij)namen in van criminelen? Stuurde de verdachte belastende appjes over de liquidatie van de advocaat?

Hoogstwaarschijnlijk zal de politie, als er telefoons in beslag genomen worden, via zendmasten proberen te traceren welke ‘route’ die telefoons hebben afgelegd.

4. Getuigen

Nu de politie een concrete woning in Amsterdam op het oog heeft, kan de recherche omwonenden gaan horen. Hebben zij daar onlangs verdachte figuren zien lopen? Auto’s zien rijden? Hebben ze misschien automerken en kentekens genoteerd?

5. Was het een loopjongen?

De man die dinsdag opgepakt is, hoeft niet per se de schutter te zijn. Misschien was de opgepakte man slechts een ‘loopjongen’ die zijn huis als onderduikadres beschikbaar stelde aan misdadigers. Maar de recherche zal er alles aan doen om zo’n loopjongen (als hij dat is) aan het praten te krijgen. Om zo bijvoorbeeld dichter bij de schutter(s), of nog liever, bij de opdrachtgever(s) uit te komen. Maar het is hoogst twijfelachtig of een loopjongen zijn mond open doet. Dan loopt hij namelijk de kans te worden vermoord door zijn opdrachtgevers.