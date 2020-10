Wel tips, nog geen beelden zware mishandeling fietser Amsterdam

De Amsterdamse politie heeft meerdere tips binnengekregen over de zware mishandeling van een fietser, afgelopen donderdagavond. Maar er zijn nog geen filmpjes ingeleverd, zegt een woordvoerster. De recherche scant zelf op sociale media naar beelden van het incident.

Het 40-jarige slachtoffer ligt nog steeds in coma in het ziekenhuis. Hij werd op de Amstelveenseweg bij de ingang van het Vondelpark zwaar mishandeld na een verkeersruzie. De man bleef gewond op de rijbaan liggen terwijl de dader er in een auto vandoor ging.