Wel rook, geen vuur in Leidsche Rijntunnel

De Leidsche Rijntunnel bij Utrecht is dinsdagavond enige tijd afgesloten geweest in zuidelijke richting vanwege rookontwikkeling. De rook werd opgemerkt door de veiligheidssystemen in de tunnel en was ook duidelijk op camerabeelden te zien, vertelde een woordvoerder van de brandweer. „Maar in de tunnel zelf hebben onze eenheden niets gevonden.”

De tunnel in de A2 werd daarop weer vrijgegeven. Wegbeheerder Rijkswaterstaat probeert nog te achterhalen waar de rook vandaan kwam.

Achter de tunnel liep het verkeer richting Den Bosch snel vast, meldden de ANWB en de VID. Toen de tunnel na ongeveer een halfuur weer openging, stond er 8 kilometer file.