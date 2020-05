Wel of geen afstand houden in studentenhuis?

Mogen bewoners van een studentenhuis wel of niet samen op het balkon zitten? Coronaboetes leidden deze week tot commotie. Zeven jongerenorganisaties, waaronder SGP-jongeren en PerspectieF, pleiten voor gelijke behandeling met andere huishoudens.

Eten aan dezelfde tafel, samen een potje Stratego doen of met elkaar afwassen in een minikeukentje. Dan is 1,5 meter afstand houden onmogelijk, weet Leander Tramper, masterstudent neerlandistiek in Leiden. De geboren Zeeuw woont met vier man in hoekwoning in Leiderdorp. „Als student breng je de weken door in één huis en vorm je dus eigenlijk een gezamenlijk huishouden.”

De overheid ziet dat anders. En dus krijgen studentenhuizen niet dezelfde ruimte als andere huishoudens. Samenwonende studenten moeten zich aan de afstandsregel houden. De eerste boetes zijn al uitgedeeld. Ook aan studenten die zich aan de oproep ”blijf thuis” hielden.

Groot was de verontwaardiging deze week toen Leidse studenten op de bon werden geslingerd omdat ze samen op hun balkon zaten. Na de commotie werd de coronaboete weer ingetrokken. De burgemeester van Leiden beloofde studenten die in eigen huis zijn geen samenscholing meer te verwijten. Eerder werden ook in Groningen en op de Amstelveense campus Uilenstede boetes van zo’n 400 euro uitgedeeld. De geldstraf leidt tot een aantekening op het strafblad, wat problemen kan geven bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Onderwijsminister Van Engelshoven herhaalde woensdag nog maar eens in de Tweede Kamer: de 1,5 meterregel geldt ook voor bewoners van studentenhuizen, zowel binnenshuis als buitenshuis. Bij overtreding in de publieke ruimte kunnen zij rekenen op een boete.

Zeven politieke jongerenorganisaties startten daarop een petitie. De noodverordening moet net als voor gezinnen een uitzondering maken voor groepswoningen, vinden ze. De coronaregels leiden nu tot „onduidelijkheid en onrechtvaardigheid” onder studenten.

Ook SGP-jongeren schaarde zich achter de petitie. „Het gaat ons om het rechtvaardigheidsgevoel”, zegt Leander uit Leiderdorp, die bestuurslid is bij de jongerentak van de SGP.

Leander Tramper. beeld RD

Hij begrijpt wel dat de politie moeilijk verschil kan zien tussen een groep huisgenoten die samen op straat lopen en een groep jongeren die de regels aan hun laars lappen. Het is volgens hem de maatschappelijke verantwoordelijkheid van studenten om niet met huisgenoten in het park te gaan zitten, te gaan hardlopen of fietsen door de stad. „In mijn studentenhuis hebben we afgesproken dat we alleen naar de supermarkt gaan. En we gaan ook niet met z’n drieën een rondje buiten lopen.”

Wel zou er wat Leander betreft vrijheid op eigen perceel moeten zijn. Met het zonnige weer studeren de Leiderdorpers op het balkon, of eten ze samen in de achtertuin net als gezinnen die in de buurt wonen. „Als je dan een buurman hebt die je niet mag, kan die de politie bellen: Ga eens bij de buren kijken. Dat is krom. We staan gewoon ingeschreven op hetzelfde adres.”