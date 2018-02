Wel files naar wintersport, geen topdrukte

Op weg naar de Alpen komen wintersporters op verschillende plaatsen in de file, maar de situatie loopt nergens uit de hand. Dat komt vooral door het goede weer: er is geen neerslag, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

In de Franse Alpen zou het een zwarte zaterdag zijn, maar dat valt in de praktijk best mee. Verkeer vanuit Lyon naar de pistes loopt wel op verschillende plaatsen vast.

In Duitsland zijn het de bekende routes die vertraging opleveren, zoals de wegen rond München en de A7 tussen Ulm en Fussen, aldus de VID.

Grote verkeersproblemen zijn er vooral van en naar het Zillertal in Oostenrijk, een bij Nederlanders geliefd wintersportgebied. Daar is het verkeer op de B169 in beide richtingen tot stilstand gekomen. De vertraging richting de piste is bijna 3 uur. Vanaf de piste staat het verkeer ook ruim een uur vast. Ook de Fernpas is druk, maar daar blijft het verkeer nog wel een beetje rollen.