Het kabinet gaat wekelijks testen in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is aangetroffen. Dat kondigt minister Hugo de Jonge aan tijdens de landelijke persconferentie over het coronabeleid.

Het OMT, het team van experts waar het kabinet zich op baseert, had geadviseerd om wekelijks te testen bij alle bewoners en werknemers van een verpleeghuis als er sprake is van een besmetting of uitbraak.