Weinig ‘vergistoeristen’ bij Rijksmuseum

Minder fietsers bij de stoplichten, minder mensen in de metro’s en ook het anders druk bezochte Rijksmuseum ligt er verlaten bij. Het openbare leven in Amsterdam staat vrijdagochtend zichtbaar op een lager pitje nu musea gesloten zijn en mensen vaker thuiswerken.

In de tunnel onder het Rijksmuseum is het klokslag 09.00 uur muisstil. In het museum, dat op dat tijdstip normaal gesproken opent, wordt door een aantal mensen nog gewerkt, maar de ingang is gesloten. Drie Spaanse toeristen kijken er verwonderd naar. „Wij hadden tickets om het museum vanaf 09.00 uur te bezoeken. Voor elke ochtend hadden we een museumbezoek gepland, maar daar moeten we nu iets anders op verzinnen.”

Even later komen er drie medewerkers aangelopen die namens het Rijksmuseum mensen moeten opvangen die het nieuws van de tijdelijke sluiting niet hebben meegekregen. Een Australisch stel van middelbare leeftijd had het nieuws gehoord, maar komt het gebouw bekijken. „Wij hebben ook kaartjes voor het Van Gogh Museum. Ik vind het belachelijk, al deze angst”, zegt de man, terwijl zijn vrouw instemmend knikt. „We gaan de komende twee dagen maar gewoon door de stad wandelen.”

Even later staan de medewerkers van het Rijks twee Duitse toeristen te woord. „Maar we hebben betaald”, zegt een van de Duitsers. Zij zijn gisteren uit de Duitse deelstaat Beieren naar Nederland gereisd. „We hoorden al op de radio dat bijeenkomsten met meer dan honderd mensen zijn afgeblazen”, aldus de Duitse toerist. „Ik begrijp het wel.” De man en zijn dochter waren van plan om het Koninklijk Paleis en Nemo nog te bezoeken. „We gaan tot zondag maar gewoon een wandeling maken en rondkijken.”