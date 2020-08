Weinig veranderd aan coronadrukte in ziekenhuizen

Na een paar dagen van stijging is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen donderdag iets gedaald. Intensive cares en verpleegafdelingen behandelen in totaal 108 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat zijn er tien minder dan op woensdag en één minder dan op dinsdag en maandag.

Het aantal patiënten op de intensive cares daalde van 30 naar 29, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen liggen nu 79 coronapatiënten. Op woensdag waren dit er 88. „Er is sprake van een stabiel beeld”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Meer dan de helft van de coronapatiënten in de ziekenhuizen komt uit de regio’s Amsterdam en Rotterdam.

In de afgelopen tijd was het aantal coronapatiënten toegenomen. Vorige week behandelden de ic’s 14 mensen met corona, woensdag waren dit er 30. Het aantal patiënten op verpleegafdelingen was in een week tijd gestegen van 63 naar 88.

Op de intensive cares liggen 598 mensen met andere aandoeningen. Dat is het hoogste aantal sinds 20 juni. In totaal behandelen intensivecareafdelingen 627 patiënten. Dat aantal schommelt al maanden rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden ic’s 900 patiënten behandelen. Daarvoor hebben ze 1150 bedden beschikbaar. Ongeveer 500 bedden worden momenteel dus niet gebruikt.