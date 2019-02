Weinig uien door droogte vorig jaar

Door de droogte en het warme weer van vorig jaar viel de uienoogst tegen en hebben uiensorteerders nu weinig te doen. Van de ongeveer 35 sorteerbedrijven hebben er naar schatting vijf arbeidstijdverkorting aangevraagd. Dat zegt voorzitter Gijsbrecht Gunter van de brancheorganisatie Holland Onion Association na een bericht hierover van RTL Nieuws.

Volgens Gunter was de opbrengst vorig jaar 40 procent minder dan normaal wegens de droogte. „Het is een heel bijzondere situatie. Meestal is er juist een overschot aan uien en zijn er geen tekorten.” Hij schat dat het in totaal om ongeveer honderd sorteerders gaat die nu minder werken. Hij denkt dat een aantal andere bedrijven nog overweegt om ook arbeidstijdverkorting aan te vragen voor zijn personeel omdat er te weinig te doen is.

Door het geringe aanbod stijgt de prijs waardoor buitenlandse afnemers de Nederlandse ui te duur vinden en naar andere landen uitwijken. Gunter hoopt de buitenlandse afnemers in de toekomst weer terug te krijgen.