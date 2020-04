Aan de oproep van de NS om op Koningsdag alleen met de trein te reizen als het echt noodzakelijk is, wordt gehoor gegeven. Dat heeft een woordvoerder van de NS laten weten.

„Het is zelfs rustiger dan de afgelopen zondagen.” Volgens de woordvoerder zijn er ook geen meldingen binnengekomen in de speciaal hiervoor bestemde app van reizigers over dat ze het te druk hebben ervaren in de trein. Ook op de stations is het heel rustig, is op camerabeelden te zien.