Ondanks het mooie weer zijn er zondag de hele dag weinig problemen met drukte in natuurgebieden ontstaan. In Dordrecht en Vaals was het wel te druk en werden wegen naar natuurgebieden afgesloten.

„Vooral in natuurgebieden rond steden was het drukker, maar dat leidde niet tot grote problemen”, aldus een woordvoerder van Natuurmonumenten. Het ging volgens de woordvoerder om gebieden rond steden door het hele land. Om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is opgeroepen om anderhalve meter afstand te houden en als je naar buiten gaat dat in je eigen omgeving te doen.

Volgens Staatsbosbeheer is het logisch dat het daarom rond de steden drukker was. „Daar wonen meer mensen, dus als je dan in je eigen regio een ommetje maakt, kan het druk worden.” Dat leidde ook in de gebieden van Staatsbosbeheer tot weinig problemen. „Er was sprake van de normale zondagsdrukte, maar nergens ontstonden grote problemen. Hier en daar zijn waarschuwingen uitgedeeld omdat mensen niet genoeg afstand hielden.”

In Dordrecht werd de Baanhoekweg naar de Merwelanden afgesloten, omdat het daar te druk werd. Ook de toegangsweg naar het Drielandenpunt in de gemeente Vaals werd zondag om die reden afgesloten. Een aantal parkeerplaatsen werden preventief gesloten bij natuurgebieden, zoals alle parkeerplaatsen bij de Utrechtse heuvelrug. „Dat bleek een maatregel die goed werkt. Mensen die verder weg wonen, kwamen niet meer”, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

De boulevard bij Vlissingen ging dicht omdat er volgens de gemeente te veel scooter- en motorrijders waren die zich niet aan de verkeersregels hielden. Ook waren hier en daar wat klachten over wielrenners en motorrijders die toch in groepen de weg opgingen. Volgens de veiligheidsregio Hollands Midden wekte dat „behoorlijke irritatie bij anderen op, omdat bij stops niet altijd afstand wordt gehouden”. Er is hier door de politie tegen opgetreden, aldus de veiligheidsregio.