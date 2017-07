„Weinig of geen problemen bij test NL-Alert”

Het lijkt er op dat de test met NL-Alert, het meldingssysteem van de overheid, maandag goed is verlopen. Om 12.00 uur werd in alle regio’s in Nederland een zogenoemd NL-Alertcontrolebericht verzonden. Daarmee kan iedereen nagaan of het mobieltje goed is ingesteld om waarschuwingen te ontvangen.

„Uit de reacties die tot nu toe zijn binnengekomen, blijkt dat het bericht in alle regio’s goed is verspreid. We monitoren reacties ook via sociale media”, aldus een woordvoerster van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een klein aantal mensen kreeg de melding niet binnen of pas minuten later. „Dat kan komen omdat iemand zich op een plaats bevond waar geen of slecht bereik is.”

Over twee weken is een onderzoek afgerond en moet duidelijk zijn of de test geslaagd is of niet. Op 4 december vindt weer een test plaats.

Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun mobiel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat de ontvanger het beste kan doen. De overheid zendt zo’n tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie.

Wie maandag om 12.00 uur dit controlebericht ontving, weet zeker dat het werkt: „Uw telefoon is juist ingesteld voor NL-Alert. U hoeft niets te doen. Meer informatie op www.nl-alert.nl.”