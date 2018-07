Weinig mis met caravans vakantiegangers

De politie heeft op de A2 bij Elsloo (Limburg) tientallen caravans, campers en vouwwagens van vakantiegangers van de weg gehaald om te kijken of ze voldeden aan de veiligheidseisen. Bij de meeste vakantiegangers was alles dik in orde zodat ze hun reis naar het zuiden konden voortzetten.

Bij een enkeling moest een band verwisseld worden of was de caravan te zwaar beladen. Een bestelbus met aanhanger op weg naar Marokko had enkele mankementen en werd doorgestuurd naar een nabijgelegen keuringsstation.

Het doel van de caravancontrole is om vakantiegangers bewust te maken en ze te wijzen op hun veiligheid. „Zorg dat je caravan of vouwwagen vóór vertrek in orde is en je veilig de vakantie ingaat”, is de boodschap.

Er werd onder meer gecontroleerd op verlichting, remmen, belading, spiegel, trekhaak en bandenprofiel.

Vrijdag kreeg de regio Noord als laatste zomervakantie. Op 20 augustus gaat de eerste regio (Zuid) weer naar school.