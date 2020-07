Weinig meer voorzorg uit angst voor corona bij risicogroepen

In de eerste weken van de coronacrisis, toen het aantal besmettingen snel toenam en de eerste patiënten stierven, maakten mensen uit risicogroepen zich meer zorgen over de kans dat zij de ziekte zouden oplopen. Velen van hen namen desondanks geen extra voorzorgsmaatregelen. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Tilburg.

De onderzoekers bekeken ongeveer 3500 mensen. Eind vorig jaar, voordat het coronavirus in Nederland was opgedoken, hadden die al vragen ingevuld over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en hun eenzaamheid. Begin maart kregen ze nieuwe vragen over het coronavirus. Aanvankelijk had meer dan de helft geen maatregelen genomen om besmetting te voorkomen. Na verloop van tijd veranderde dat en nam twee derde wel maatregelen, maar er bleef een grote groep over die niet aan preventie deed.

Vrouwen namen iets vaker voorzorgsmaatregelen dan mannen, en mensen met een hogere opleiding deden dat iets vaker dan mensen met een lagere opleiding.

„De resultaten roepen de vraag op of ouderen, mannen, mensen met bestaande longproblemen en diabetes, of een lagere opleiding in de doorlopende voorlichting extra en gerichte aandacht behoeven”, stellen de onderzoekers.