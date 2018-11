„Weinig kennis over pijnstillers”

Chronisch zieken gebruiken vaak veel pijnstillers zonder dat ze er genoeg van weten. Daardoor lopen ze kans op lelijke bijwerkingen. Dit is op te maken uit de Pijnpeiling van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven(CBD). Het onderzoek werd gehouden onder zeshonderd chronisch zieken.

De helft van de ondervraagden koopt gewoon pijnstillers bij de drogist. 40 procent van de respondenten weet echter niet dat pijnstillers forse bijwerkingen kunnen hebben, aldus het IVM. Driekwart vindt het belangrijk dat in de drogisterij deskundig personeel aanwezig is om te adviseren over juist gebruik.

De onderzoekers zagen ook boosheid over het uit het verzekeringspakket halen van paracetamol 1000 mg. Hoewel de prijs van een doosje veelal rond de twee euro schommelt, zou ruim een kwart de dokter een ander wel vergoed middel vragen. „Wanneer de arts daarin mee zou gaan, stijgt het gebruik van de risicovollere, zwaardere pijnstillers”, zegt het CBD.