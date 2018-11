Weinig interesse in nieuw Haarlemmermeer

„We moeten bouwen, bouwen en nog eens bouwen.” Dat zegt Jurgen Nobel, VVD-lijsttrekker in gemeente Haarlemmermeer, tijdens een politiek café in Nieuw-Vennep. Samen met de lijsttrekkers van de andere fracties voert hij campagne voor de gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Haarlemmermeer.

De zaal in het ontmoetingscentrum zit goed vol. Langs de muren en op het podium staan banners van de verschillende politieke partijen die in Haarlemmermeer actief zijn. Vanaf 1 januari 2019 vormt gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude samen met Haarlemmermeer een nieuwe gemeente, die Haarlemmermeer zal gaan heten. De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad zijn 21 november.

Woningbouw

Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een kleine gemeente met ruim vijfduizend inwoners, verdeeld over vijf dorpskernen. De gemeente werd te klein om beleid goed uit te kunnen voeren en ging daarom op zoek naar aansluiting bij een andere gemeente. In april 2017 viel het besluit om samen te gaan met Haarlemmermeer. Een belangrijke reden daarvoor was het feit dat beide gemeenten een open, agrarisch landschap hebben en bestaan uit verschillende dorpskernen, terwijl andere omliggende gemeenten veel dichter bebouwd zijn. De nieuwe gemeente wordt 21 vierkante kilometer groter en zal ruim 150.000 inwoners tellen.

Tijdens het politieke café komt woningbouw ter sprake. Dat maakt veel los in de zaal. Het thema speelt zowel lokaal in Nieuw-Vennep als in de hele gemeente. „We vinden dat er betaalbare woningen voor starters moeten komen, want daar zijn er veel te weinig van”, zeggen meneer en mevrouw Van den Berg, allebei woonachtig in Nieuw-Vennep. Daar zijn de meeste aanwezigen het wel over eens, blijkt uit het verloop van de discussie. Koos de Vries, lijsttrekker van de CU/SGP-fractie, geeft in een interview aan dat zijn fractie vooral wil insteken op flexibiliteit. „In het coalitieakkoord staat nu dat 30 procent van de nieuwbouw sociale huur moet zijn en 10 procent middensegment. Zulke percentages vinden wij rigide; er moet gebouwd worden voor de mensen die er op zitten te wachten.”

Schiphol

Een ander lastig punt in de gemeente Haarlemmermeer is de overlast van Schiphol. „De isolatie van onze huizen, betaald door de overheid, is natuurlijk prachtig, maar werkt alleen als je de ramen dichthoudt”, aldus een inwoner van Halfweg, dat nu nog in Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt. „Pas heb ik hier in de buurt een huis geschilderd; moet je eens kijken hoeveel roetafzetting er nu op de kozijnen zit.”

Mariëtte Sedee, lijsttrekker van het CDA in Haarlemmermeer, vindt dat verdere groei van Schiphol een onbalans in belangen veroorzaakt. „Er zijn veel nachtvluchten, waardoor mensen niet kunnen slapen. Daar willen we iets aan doen. Een ander idee is het ontwikkelen van een app waarmee omwonenden op de hoogte kunnen worden gesteld van een baanwisseling van de vliegtuigen. Zo kunnen zij zich voorbereiden op meer lawaai en dat scheelt irritatie.” De Vries: „Een eventuele zesde start- en landingsbaan hangt nog steeds als het zwaard van Damocles boven de gemeente. Wat ons betreft komt die baan er niet.”

De landelijke gemeenteraadsverkiezingen zijn allang voorbij. Dat betekent minder aandacht voor de herindelingsverkiezingen en meestal een lagere opkomst bij de stembussen. Rondvraag in het politieke café leert dat nog lang niet iedereen weet op welke partij hij gaat stemmen. De interesse voor de fusie van de twee gemeenten lijkt beperkt. De eerste peiling wijst op weinig betrokkenheid onder de inwoners: 14 procent van de benaderden wilde meedoen en ongeveer 30 procent van de deelnemers wist nog niet op welke partij hij zou gaan stemmen.

Gemeente Haarlemmermeer gaat een paar dagen nadat de stempassen bezorgd zijn een verkiezingskrant verspreiden. Sedee: „In die krant krijgt elke fractie een pagina om de speerpunten uit haar partijprogramma toe te lichten. Zo wil de gemeente toewerken naar een piekmoment in aandacht voor de verkiezingen.”

Zetelverdeling

Gemeenteraad Haarlemmerliede en Spaarnwoude: CDA (3), B.O.O.S. (1), VVD (2), D66 (3), GroenLinks (1) en PvdA (1).

Haarlemmermeer: VVD (7), HAP (6), D66 (6), CDA (5), PvdA (4), GroenLinks (3), Forza! (2), CU-SGP (1), EEN Haarlemmermeer (1), SRH (1), CDVP (1), Onafhankelijk Liberaal (1) en Lid van der Veer (1).