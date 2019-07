Weinig initiatieven tegen dure ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken nauwelijks gebruik van geld dat beschikbaar is voor initiatieven die dure ziekenhuiszorg voorkomen, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een rapport.

In totaal heeft de overheid 425 miljoen euro uitgetrokken voor de periode 2019 tot en met 2022, onder meer om zorg voor patiënten dichter bij huis te organiseren. Een van de mogelijkheden daarbij is dat de patiënt op afstand communiceert met de arts via een beeldscherm. Maar met de contracten die hierover tot nu toe gesloten zijn, is slechts 1,5 miljoen euro gemoeid, 2 procent van het totaal. De NZa noemt dit tegenvallend en wil opheldering van zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

„Wij gaan de komende tijd intensiever toezien op de afspraken”, aldus de toezichthouder. Het plan om de zorg anders te organiseren is bedoeld om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden.