Weinig fruit en veel suiker in fruitdrankjes voor kinderen

Fruitdrankjes voor kinderen bevatten vaak nauwelijks fruit, maar wel veel suiker. Die conclusie trekt de Consumentenbond na een inventarisatie van 30 van deze drankjes. Meer dan de helft scoorde een D of een E op de zogeheten Nutri-Score. Deze score geeft weer hoe gezond een keuze is. Een A krijgt de kleur groen en staat voor de gezondste keuze, een E is rood en staat voor ongezond.

De hoeveelheid suiker, zout, vet, eiwitten, vezels en calorieën bepaalt samen met de hoeveelheid fruit, groente, noten en peulvruchten in een product de Nutri-Score. Als het gaat om dorstlessers voor kinderen, krijgt alleen water een A. „Dit is de ideale dorstlesser voor kinderen omdat het niet zoet is en geen calorieën bevat”, aldus de Consumentenbond.

In twee derde van de onderzochte fruitdrankjes zit ondanks de naam en presentatie maximaal 20 procent fruit. Omdat die geringe hoeveelheid de smaak niet ten goede komt, voegen fabrikanten er vaak aroma’s en zoetstoffen aan toe.

Een pakje puur sinaasappelsap wordt vanwege de fruitsuikers gewaardeerd met een C. Sinaasappeldrink van Jumbo en Drinky Orange van Albert Heijn, waar maar 20 procent sinaasappelsap in zit, verdient volgens de onderzoekers een E. Wicky Original fruit scoort een D. Dat drankje bevat 10 procent fruit en toegevoegde suiker. Wicky zonder suiker komt beter uit de vergelijking, met een B, en de variant met tropisch fruit krijgt een C.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond zou graag zien dat de Nutri-Score verplicht wordt voor alle voedingsmiddelen. „Nutri-Score geeft in één oogopslag een totaaloordeel op de voorkant van de verpakking en helpt zo om een gezondere keuze te maken”, zegt zij.