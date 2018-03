„Weinig effect Amsterdams overlastoffensief”

De aanpak van overlast rond bekende uitgaanspleinen in de Amsterdamse binnenstad schiet tekort. Buurtbewoners die klagen over lawaai, wildplassen of gevaarlijk rijgedrag voelen zich bovendien niet altijd serieus genomen. Dat schrijft de gemeentelijke ombudsman in een nieuw rapport.

De gemeente kondigde in 2016 een ‘offensief’ aan tegen overlast in de binnenstad. Dat heeft tot dusver weinig effect gehad, concludeert ombudsman Arre Zuurmond. Uit klachten en eigen waarneming concludeert hij dat veel overtredingen door horecagelegenheden, taxichauffeurs en uitgaanspubliek onbestraft blijven. Buurtbewoners kunnen bovendien niet altijd direct een klacht indienen, terwijl de overlast de hele week doorgaat.

De ombudsman beveelt de gemeente aan meer gebruik te maken van informatie van buurtbewoners, omdat zij „tot op de stoeptegel weten wat er speelt”. Daarnaast is een bredere en „slimmere” aanpak nodig, maar moet de gemeente ook alles op alles zetten om het vertrouwen van buurtbewoners te winnen.

De gemeente laat in een reactie weten de urgentie van de problematiek in te zien. Het stadsbestuur kondigt aan meer handhavers in te zetten in de weekendnachten, die lik-op-stuk optreden tegen overtredingen.

Amsterdam voert ook gesprekken met bewoners en ondernemers rond het uitgaansplein om nieuwe maatregelen voor te bereiden. „Hierbij zetten we in op maatregelen op korte termijn om gelijk de overlast aan te pakken, maar kijken we ook hoe we de oorzaken van overlast kunnen aanpakken”, aldus een woordvoerder.

Ze geeft ook aan dat een speciale telefoonlijn voor overlastmeldingen altijd bereikbaar is, maar erkent dat drukte soms noopt tot keuzes bij handhavers.