„Weinig draagvlak legaliseren online gokken”

Voor het legaliseren van online gokken is weinig draagvlak. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag onder ruim 21.000 leden van het opiniepanel. Bijna de helft (43 procent) is tegen, 23 procent weet het niet.

Veel mensen denken dat de overheid niet in staat is om gokbedrijven te controleren, aldus het onderzoek. Ook vrezen ondervraagden een toename van gokverslaafden. Een wet om online gokken te legaliseren wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De Tweede Kamer was al in 2016 in meerderheid voor.

Om tegemoet te komen aan de tegenstanders van legalisering deed minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) eerder een aantal toezeggingen, maar ook die vergroten het draagvlak niet, blijkt uit het onderzoek.

Twee op de drie ondervraagden (67 procent) vinden dat de overheid onvoldoende informeert over wat wel en niet mag rondom online gokken. Ook horen de meeste panelleden (55 procent) de overheid onvoldoende over de risico’s van online gokken.