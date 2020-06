‘Weinig diversiteit bij hoger museumpersoneel’

Van de museumwerknemers die gaan over de inhoud, heeft maar 2,6 procent een niet-westerse migratieachtergrond. Dat meldt NRC op basis van een eigen onderzoek. Het gaat om zes van de 231 kunstinhoudelijke stafmedewerkers die in de 21 grootste grootste kunstmusea van Nederland werken. De krant sprak met directeuren van de negen grootste musea en onderzocht jaarverslagen en beleidsrapporten.

Volgens NRC is 2,6 procent mensen met een migratieachtergrond op stafposities niet representatief voor de Nederlandse bevolking. Intussen heeft 14 procent van de Nederlanders een niet-westerse achtergrond, volgens een telling van het Centraal Bureau voor de Statistiek in mei 2020. In de grote steden, waar ook de grootste kunstmusea zijn gevestigd, is gemiddeld een op de drie inwoners van niet-westerse afkomst.

Directeur Stijn Huijts van het Bonnefanten in Maastricht zou graag meer werknemers met een migratieachtergrond willen, maar die melden zich niet, zegt hij: „Ik zou dolgraag zien dat mensen van kleur aan de deur van het museum staan te rammelen. Maar weet je wat? Dat doen ze niet.”

Volgens Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum in Eindhoven, kan dat ook liggen aan de eigen manier van selecteren: „Op een cursus kwam ik er achter dat ik tijdens een sollicitatiegesprek altijd op zoek ga naar iemand die dezelfde triggers heeft als ik.” Hij nam in januari een eerste conservator in vaste dienst met een niet-westerse achtergrond. „Verkleuring gaat inderdaad langzaam. Vergelijk het met een tentoonstelling maken over water: die staat er over twee jaar. Maar als ik de hele waterleiding wil vervangen, ben ik twintig jaar bezig.”