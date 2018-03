Weinig confrontaties met grote grazers

In de afgelopen tien jaar is het in natuurgebieden maar zelden tot ernstige confrontaties gekomen tussen grote grazers en het publiek. Tussen 2006 en 2016 gebeurde het vijftien keer dat een treffen leidde tot behandeling in het ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van ARK Natuurontwikkeling.

Het ging bijvoorbeeld om een wandelaar die een kalfje wilde aaien en werd aangevallen door de moeder. Ook waren er confrontaties met bezoekers die hun hond lieten loslopen. De verwondingen liepen uiteen van een gekneusde vinger en open wonden tot een gebroken rug.

De onderzoekers noemen het gemiddelde aantal van een à twee incidenten per jaar gering. Ze wijzen erop dat er 45.000 hondenbeten per jaar plaatsvinden en dat in 2016 eenzelfde aantal fietsers op de eerste hulp belandde.

Grote grazers (runderen, paarden, wisenten) worden ingezet bij het beheer van zo’n vierhonderd Nederlandse natuurgebieden. In de onderzochte periode was er een keer of honderd sprake van ‘beangstigende ontmoetingen’ met grote grazers of interacties die resulteerden in licht letsel.