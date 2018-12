Weinig animo voor ‘gele hesjes’ in Den Haag

Voor de middagdemonstraties van de ‘gele hesjes’ in Den Haag, Leeuwarden, Nijmegen en Eindhoven bestaat vooralsnog weinig belangstelling.

Op het Plein in Den Haag hebben zich circa twintig mensen verzameld, onder wie de bekende ‘Hagenees’ Henk Bres (van onder andere Het Lagerhuis). Politie te paard bewaakt uit voorzorg de toegangen naar het Binnenhof.

Op het Wilhelminaplein in Leeuwarden, nabij de rechtbank, zijn zo’n dertig mensen samengekomen. Ze worden gadegeslagen door twee agenten op de fiets. Onder de betogers is ook een man uit Sneek, die op precies dezelfde plek in oktober en november als sympathisant aanwezig was bij de rechtszaak tegen de blokkeer-Friezen. De betogers hebben extra gele hesjes bij zich, maar de 280 man die via Facebook ‘interesse’ hadden getoond, zijn niet komen opdagen.

In Nijmegen hebben zo’n dertig mensen in gele hesjes gehoor gegeven aan de oproep tot protest. Er is nauwelijks politie te zien.

In Eindhoven heeft zich een handjevol demonstranten verzameld op het Stadhuisplein, van wie enkelen gewone kleding dragen, sommigen een geel en één een oranje hesje.