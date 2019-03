„Weinig animo om te doneren voor Venezuela”

Nederlanders hebben tot nog toe weinig geld gedoneerd voor hulp in Venezuela. Sinds Giro 5125 in februari door het Rode Kruis werd geopend is 250.000 euro overgemaakt. „Dat is extreem weinig in verhouding met andere crises”, laat een woordvoerder weten.

„De crisis in Venezuela is de grootste ooit op het continent, maar lijkt door de wereld te zijn vergeten”, aldus de woordvoerder. Ter vergelijking laat hij weten dat voor Mozambique in enkele weken al ruim 1,9 miljoen euro is gestort. „Daar is het Rode Kruis natuurlijk extreem dankbaar voor en daardoor kunnen we daar de levensreddende hulp opschalen. Maar het contrast met Venezuela is heel schril.”

De internationale koepelorganisatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan (IFRC) maakte vrijdag bekend dat ze eindelijk toestemming hebben om hulpgoederen te leveren, nadat die eerder aan de grens werden tegengehouden. De hulp in het Zuid-Amerikaanse land zelf richt zich vooral op medische zorg.