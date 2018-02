‘Weilandverbod’ Texelaar na misbruik lammeren

De 41-jarige Jan H. uit Den Burg, die in 2016 en 2017 op Texel drie lammeren en een schaap heeft misbruikt, mag na het uitzitten van zijn straf drie jaar lang tussen zonsondergang en zonsopgang niet in de buurt van vee komen. Dat is donderdag bepaald door de rechtbank in Alkmaar. Die legde de man twintig maanden cel op, waarvan vijf voorwaardelijk.

De uitspraak viel door een gedeeltelijke vrijspraak lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die wilde dat het H. vijf jaar lang werd verboden tussen middernacht en zes uur ’s ochtends buiten zijn woonplaats te komen. Daarnaast eiste de aanklager twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De Texelaar, ook bestraft voor wapenbezit, heeft het misbruik ontkend. Maar volgens de rechtbank is uit DNA-onderzoek gebleken dat in de dieren aangetroffen spermasporen naar hem zijn te herleiden.